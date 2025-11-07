Petro dice que Colombia está lista a restablecer relaciones con Israel si avanza en un proceso de paz

El presidente Gustavo Petro reiteró su propuesta sobre la creación de una fuerza internacional bajo la bandera de las Naciones Unidas para garantizar estabilidad y convivencia en Palestina, mientras avanzan conversaciones de paz con Israel.

A través de su cuenta en la red social el mandatario dijo: “propuse en Medio Oriente que la fuerza de estabilización y convivencia en Palestina, mientras inician conversaciones de paz sobre los dos estados, debe estar bajo la bandera de las Naciones Unidas y garantizar elecciones libres en Palestina e Israel”.

Según el presidente Petro, dicha fuerza internacional debería operar mientras se abre paso a un proceso político que permita elecciones libres, tanto en Palestina como en Israel, con el fin de avanzar hacia el reconocimiento y la coexistencia de ambos Estados.

El jefe de Estado también aseguró que Colombia está dispuesta a reconstruir las relaciones diplomáticas con Israel si se inicia un proceso real de paz.

“Estamos listos a rehacer relaciones diplomáticas con Israel si se inicia el proceso de paz”, añadió.

El mensaje del presidente colombiano fue publicado poco después de que Al Jazeera English reportara declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el posible despliegue de una fuerza internacional coordinada por Estados Unidos en Gaza “muy pronto”, en medio del cese al fuego actualmente en curso.