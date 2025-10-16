Petro reveló que no habrá cambios en relaciones diplomáticas con Israel “hasta que cumpla con acuerdos”

En la noche, este miércoles 15 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió al futuro de las relaciones entre Colombia e Israel, que están suspendidas; sin embargo, el mandatario aclaró que: “No habrá cambios en las relaciones diplomáticas hasta que cumpla con los acuerdos”.

Esto en referencia al acuerdo de paz para Palestina. Por eso, Petro recordó que Israel no ha liberado al doctor Hussam Abu Safiya, cuyo delito fue “atender niños y niñas (…) Lo condecoraremos aún en la prisión”.

Cabe señalar que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, podría romper el acuerdo de paz para Gaza si lo ve necesario para mantener su coalición de Gobierno, dijo este miércoles el enviado especial de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mohamed Shtaye, quien afirmó que frente a esta posibilidad hay países que se han comprometido como garantes de su cumplimiento.

“No confiamos mucho en los israelíes, pero ahora hay países que garantizan el acuerdo, incluyendo los presidentes de Turquía, de Estados Unidos y de Egipto, entre otros. Asumimos que los garantes del acuerdo harán que se cumpla”, declaró en un encuentro con periodistas en Ginebra.

Esto no es ninguna paz. pic.twitter.com/tGDLtd1Gbg — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 16, 2025

Sin embargo, Huda, corresponsal de La W en Gaza, reveló que a dos días de haber entrado en vigencia el acuerdo de paz, se ha tenido una nueva violación de la tregua por parte de Israel.

El martes 14 de octubre, a 24 horas de haber llegado al acuerdo, Israel asesinó a 5 gazatíes que se dirigían al este de la ciudad de Gaza para ver sus viviendas.

“Hoy el escenario se vuelve a repetir, dos jóvenes querían inspeccionar el estado de sus casas y fueron asesinados”, dijo Huda.

Además, comentó que Israel hasta el momento no ha abierto las fronteras para la entrega de ayuda humanitaria debido a que Hamás no ha cumplido con la entrega de cadáveres.

“Hamás entregó otros 4 cuerpos de rehenes israelíes, pero están en inspección forense para asegurar que coordinan con los datos que se han mostrado”, señaló.

