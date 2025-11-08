CAF aprueba 300 millones de dólares para modernizar los aeropuertos de Colombia

Santa Marta

Con esta financiación, que se canalizará a través de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), el Gobierno Nacional impulsará la modernización aeroportuaria de Colombia y garantizará los recursos para ampliar la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta. Este proyecto concreto consiste en una inversión de más de USD 100 millones.

El aeropuerto de Santa Marta es hoy uno de los principales puntos de conexión aérea del Caribe colombiano. En 2024 recibió 3.695.605 pasajeros. Bajo la operación de Aerocivil, el aeropuerto ha avanzado en un proceso de modernización y ampliación que ha transformado su infraestructura para responder al constante crecimiento del tráfico aéreo.

