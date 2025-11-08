El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Conservadores piden plazo para incluir más precandidatos: Felipe Córdoba será su nueva carta

A través de una carta, conocida por W Radio, el Partido Conservador presentó una solicitud a la presidenta de la colectividad, Nadia Blel, para extender el plazo de inscripción de precandidaturas presidenciales hasta el 1 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la misiva, firmada por doce miembros del partido, esta petición busca permitir la participación del excontralor Carlos Felipe Córdoba en el proceso de selección interna.

Los firmantes advirtieron que el plazo actual (fijado por Resolución 04231 de 2025) no es suficiente para dar garantías de una participación equitativa de los aspirantes, un hecho que consideran que contradice los principios estipulados en los estatutos del partido en cuanto a la igualdad de oportunidades.

Además, la carta señaló que los valores del excontralor Córdoba, quien expresó su interés en participar en la contienda electoral, se alinean plenamente con los postulados conservadores. Por eso, destacó la trayectoria de Córdoba en el servicio público, su ética institucional y su visión de país.

