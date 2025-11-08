“Es divertido y ridículo”: Mark Cody sobre Granborghini, paseos en carros de lujo para mayores

El británico Mark Cody, fundador de la iniciativa “Granborghini”, pasó por los micrófonos de W Radio Fin de Semana para contar la historia detrás de su proyecto y el impacto que busca generar en la vida de las personas mayores que sufren de soledad.

La iniciativa de Cody comenzó en 2021, tras un suceso familiar devastador: su abuela se quitó la vida. Este momento, que describió como “muy difícil” para su familia y lo llevó a investigar si la soledad y el aislamiento eran un incidente aislado o un problema global. Al descubrir que era un tema generalizado, decidió crear algo para ayudar a los demás.

El objetivo de Mark era que las personas “volvieran a estar emocionadas por su propia vida” y reconectaran con la comunidad, sacándolas de su zona de confort. La solución que encontró fue, en sus propias palabras, “algo ridículo”: sacar a pasear a personas mayores, solitarias en Lamborghinis y otros supercarros. Durante estos paseos, los entrevistan y comparten sus historias en redes sociales para generar conciencia de una “manera divertida”.

El fundador relató cómo la experiencia impacta a los participantes, describiendo los viajes como “increíblemente conmovedores” y emocionales. Explicó que, al estar en un espacio confinado con un extraño, las personas se abren de maneras que a veces no lo harían con familiares, compartiendo su “rica historia” y recordando el “valor que todavía tienen para el mundo”. Además, confirmó que “cada persona” que toman se emociona pidiendo “ir más rápido”, lo que les permite reconectar con su “niño interior”.

Cody aclaró que, si bien más mujeres han contactado el servicio, el número de hombres está creciendo, y a menudo son los familiares o vecinos quienes postulan a sus seres queridos. Sobre el costo, fue enfático: el servicio “no tiene absolutamente ningún cargo” para el beneficiario.

La iniciativa se financia a través de patrocinios de marcas y actualmente, operan en el Reino Unido, pero su objetivo es expandirse globalmente y mencionó a Sudamérica. Quienes deseen esta experiencia se les puede contactar a través de su sitio web o cualquier red social.

Escuche la entrevista completa aquí:

