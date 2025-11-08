Hombre que habría atacado a un perro en Antioquia se entregó ante las autoridades: esto se sabe
La senadora Andrea Padilla se refirió en W Fin de Semana a la millonaria recompensa por información sobre el hombre que golpeó a un perro en el Bajo Cauca antioqueño.
En diálogo con W Fin de Semana, la senadora Andrea Padilla habló sobre el caso del hombre señalado de maltratar a un perro en el Bajo Cauca, departamento Antioquia, cuya agresión fue grabada en video.
Según Padilla, este sujeto se entregó presuntamente con el perro ante las autoridades debido a la indignación que despertó el caso después de que el video se hiciera viral en redes sociales. Cabe recordar que por este hombre se ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos.
“La gente cada vez tolera menos los tratos crueles hacia los animales”, destacó Padilla sobre la efectividad de la Ley Ángel, la cual sanciona el maltrato animal en Colombia.
También aseguró que esta persona se entregó anoche sobre la medianoche en la estación de Policía de Yarumal: “El perrito que llevó lo van a valorar en la Universidad Remington de Medellín, donde hay laboratorios con dotación y un personal experto en materia de veterinaria forense para establecer si es el mismo del video”.
También afirmó que, tras un examen realizado al perro por los veterinarios, se determinó que “no tiene ni una costilla rota”, un hecho que Padilla cuestionó: “Uno dice, después de semejante golpiza y tortura, ¿cómo es posible que no tenga ni una uña rota? Lo más probable es que no sea el mismo perrito del video, que el tipo esté buscando engañar”.
