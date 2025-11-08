Julio Sánchez Cristo DJJulio Sánchez Cristo DJ

Julio Sánchez Cristo DJ: Especial dedicado a Madonna

La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.

Julio Sánchez Cristo DJ

Especial dedicado a Madonna

PRIMERA HORA

  • Holiday - Madonna
  • Borderline - Madonna
  • Lucky star - Madonna
  • Like a virgin - Madonna
  • Material girl - Madonna
  • Crazy for you - Madonna
  • Into the groove - Madonna
  • Live to tell - Madonna
  • Papa don’t preach - Madonna
  • True blue - Madonna

SEGUNDA HORA

  • Who’s that girl - Madonna
  • Like a prayer - Madonna
  • Express yourself - Madonna
  • Vogue - Madonna 
  • Justify my love - Madonna
  • This used to be my playground - Madonna
  • Take a bow - Madonna
  • Erotica - Madonna
  • Bedtime story - Madonna
  • Human nature – Madonna

TERCERA HORA

  • Swim - Madonna
  • Ray of light - Madonna
  • Frozen - Madonna
  • The power of good-bye - Madonna
  • Beautiful stranger - Madonna
  • Don't tell me - Madonna
  • American life - Madonna
  • Hung up - Madonna
  • 4 minutes - Madonna, Justin Timberlake 
  • Medellín - Madonna

