Julio Sánchez Cristo DJ: Especial dedicado a Madonna
PRIMERA HORA
- Holiday - Madonna
- Borderline - Madonna
- Lucky star - Madonna
- Like a virgin - Madonna
- Material girl - Madonna
- Crazy for you - Madonna
- Into the groove - Madonna
- Live to tell - Madonna
- Papa don’t preach - Madonna
- True blue - Madonna
SEGUNDA HORA
- Who’s that girl - Madonna
- Like a prayer - Madonna
- Express yourself - Madonna
- Vogue - Madonna
- Justify my love - Madonna
- This used to be my playground - Madonna
- Take a bow - Madonna
- Erotica - Madonna
- Bedtime story - Madonna
- Human nature – Madonna
TERCERA HORA
- Swim - Madonna
- Ray of light - Madonna
- Frozen - Madonna
- The power of good-bye - Madonna
- Beautiful stranger - Madonna
- Don't tell me - Madonna
- American life - Madonna
- Hung up - Madonna
- 4 minutes - Madonna, Justin Timberlake
- Medellín - Madonna
