“Puedo decir que soy el mejor del mundo en algo”: Brayan Carreño tras ganar el Mundial de Patinaje

“No es que la gente tenga plata, la gente se endeuda”: Brayan Carreño, campeón mundial de patinaje

El reciente campeón mundial de patinaje artístico, Brayan Carreño, pasó por los micrófonos de W Radio Fin de Semana para compartir la historia detrás de su título.

El patinador, de 25 años y oriundo de Cali, explicó que su talento tiene raíces en la cultura de su ciudad, ya que antes de dedicarse al patinaje estuvo en una academia de salsa. Esta formación, según relató, le facilitó “desarrollar lo que fue el baile y unirlo con el patinaje”, dándole una ventaja en el “lado histriónico”. “Puedo decir que soy el mejor del mundo en algo”, confesó el atleta.

Pese al éxito, Carreño fue enfático sobre las dificultades del camino, denunciando la “crisis económica muy fuerte” que atraviesa el deporte en Colombia.

El atleta confesó estar “al límite todo el tiempo”, ya que debe costear su carrera universitaria mientras se prepara. Relató que, antes del mundial, tuvo que pagar competencias previas de “su bolsillo”, una situación que, admitió, le restó “tranquilidad” emocional durante la preparación.

El campeón aclaró que, si bien para esta competencia específica en Beijing contó con el apoyo de la Federación Colombiana de Patinaje, que cubrió “casi la totalidad” de sus gastos, su caso fue una excepción. La “gran mayoría de la selección” no contó con los mismos recursos.

Carreño reveló que el costo del viaje para sus compañeros, incluidos sus amigos que ganaron bronce, ascendió a “unos 14 o 15 millones” de pesos. “No es que la gente tenga la plata, la gente se endeuda”, sentenció, explicando que muchos deben hacer rifas o recolectas en línea para poder representar al país.

Sobre la competencia, Carreño detalló cómo su primera coreografía, más “feliz” y “explosiva”, usó su experiencia en el baile, mientras que la segunda fue un reto de “nostalgia, dolor, tristeza” interpretando “Se nos rompió el amor”. La final contra el campeón italiano, dijo, fue “así de reñida” y se decidió por detalles mínimos que, esta vez, salieron a su favor.

Escuche la entrevista completa aquí:

