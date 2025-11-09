Andrés Martínez presenta ‘Art/Wear’, el guante que ayuda a contrarrestar el Parkinson

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Andrés Martínez, ingeniero biomédico y de software de 23 años, graduado de la Universidad de Los Andes, pasó por los micrófonos de W Radio Fin de Semana para hablar sobre su reciente e importante reconocimiento.

Martínez fue seleccionado como uno de los grandes innovadores menores de 35 años por la prestigiosa revista del MIT, gracias a su trabajo como cofundador de la compañía Art/Wear y su invento principal: un guante capaz de contrarrestar el temblor causado por el Parkinson y el temblor esencial.

La inspiración para este proyecto fue personal, pues Martínez reveló que su investigación tiene un origen íntimo. “El temblor esencial”, explicó, “es una enfermedad que yo tengo por genética”. Su historia cambió en 2022 cuando, mientras se encontraba en un laboratorio, “empecé a tener unos temblorcitos”.

En lugar de quedarse solo con el diagnóstico, Martínez y un grupo de amigos, hoy colegas y socios, decidieron convertir el problema en su proyecto de tesis. Desarrollaron un prototipo de guante que funciona mediante “compresiones selectivas con unas microvibraciones”. Al ver “que funcionaba tan bien” y el potencial que tenía para impactar muchas vidas, decidieron dar el salto: “volvamos esto una empresa para poder llegar lo más lejos posible”.

Así nació Art/Wear, una compañía dedicada a diseñar dispositivos “wearables” que, según sus palabras, buscan “aumentar las capacidades humanas” poniendo electrónica avanzada “directamente en la ropa”. Martínez relató que su curiosidad nació de ser “inquieto” y de su pasión por unir la neurociencia con la ingeniería, dos campos que “casi nunca están conectados en Latinoamérica”.

Actualmente, el guante está en proceso de obtener los certificados del INVIMA para ser considerado un dispositivo médico. Sin embargo, Martínez invitó a los interesados a escribirles, ya que están desarrollando activamente “pruebas de uso experimentales” con prototipos en la Universidad de Los Andes.

