Nueve jefes de Estado hicieron presencia en la IV Cumbre CELAC UE

Este domingo inició la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) en la ciudad de Santa Marta con la presencia de nueve de los doce jefes de Estado que habían confirmado su arribo a la capital del Magdalena.

Los jefes de Estado que estuvieron en el centro de convenciones de Pozos Colorados del Estelar fueron el Presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro; el primer Ministro de los Países Bajos Dich Schoof; el presidente de España, Pedro Sánchez; el primer Ministro de Guyana, Mark Phillips; el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit y el primer ministro de Grenada, Dickon Mitchell.

Asimismo, desfilaron por la alfombra roja dispuesta en el recinto, la alta representante y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas; el viceprimer ministro y ministro de asuntos exteriores, asuntos europeos y cooperación al desarrollo, Maxime Prevót; el presidente, miembro del consejo presidencial de transición de Haití, Smith Agustín; la viceprimera ministra y ministra de asuntos exteriores y europeos de la República de Eslovenia, Tanja Fajon; el viceprimer ministro y ministro de relaciones exteriores, Xavier Frédéric Hugues Nicolas Maurice BETTEL y el vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés.

Los diplomáticos estuvieron junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien les dio la bienvenida, destacó la importancia de estrechar los lazos entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea bajo principios de equidad, sostenibilidad y justicia global.