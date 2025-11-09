Petro insiste en “idea de Bolívar” de Gran Colombia “con parlamento común y presidencia colegiada”

El presidente Gustavo Petro volvió a plantear la idea de reconstruir la “Gran Colombia”, esta vez proponiendo que los países que hicieron parte de ese proyecto histórico avancen hacia una confederación con parlamento común y presidencia colegiada, similar al modelo de la Unión Europea.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Petro escribió:

“Les propongo a los pueblos que habitan en este territorio demarcado en 1819 realizar, a través del poder constituyente y el acuerdo entre gobiernos, la reconstrucción de esta idea que hoy sería una confederación de naciones soberanas”.

El presidente Petro explicó que la propuesta busca retomar el proyecto original de Simón Bolívar y adaptarlo al presente: “La idea de Bolívar de una Gran Colombia, con parlamento común y presidencia colegiada, como lo hace la Unión Europea”.

En ese sentido, el mandatario insistió en la integración política y económica regional como una salida común frente a los desafíos globales.

El mensaje de Petro se sumó a las declaraciones hechas desde Santa Marta, en donde abrió la puerta a este debate al afirmar que era “la hora” de volver a hablar de la Gran Colombia, tras sus críticas a los ataques de Estados Unidos en el Caribe que cobraron la vida del colombiano Alejandro Carranza.

Petro recordó que la libertad en América Latina no fue un regalo, sino una conquista compartida por los pueblos de la región.

“Nosotros también gritamos libertad… por eso América no es un continente de reyes, princesas o déspotas. Cada dictador que aquí ha aparecido ha tenido su rebelión. Todos los pueblos siempre han luchado por su libertad”, repuso.

El mandatario también cuestionó: “¿No es la hora entonces acaso de hablar de nuevo de la Gran Colombia? (…) la respuesta que merecería un acto tan déspota, tan arbitrario, tan grosero, no debería ser nuestra propia unión”.

Además, el presidente Petro propuso que esta iniciativa surja desde la sociedad, sin depender de coyunturas políticas o voluntades de gobiernos, a través de comités constituyentes en los países que conformaron la Gran Colombia.

“¿Por qué no organizamos los comités de constituyentes en los tres o cuatro países que formamos la Gran Colombia? ¿Por qué tenemos que esperar si un presidente quiere o no? Si es que el poder constituyente es del pueblo, no de los gobiernos”, concluyó.

