PSG ganó 3-2 al Lyon y recuperó el liderato en la Ligue 1: João Neves marcó el gol de la victoria

Joao Neves celebra su gol con el Paris Saint-Germain ante el Olympique del Lyon en la Ligue 1. FOTO: Xavier Laine/Getty Images / Xavier Laine

El París Saint Germain se impuso 3-2 sobre la bocina ante un Lyon con un hombre menos -el argentino Tagliafico- en los últimos minutos, y recuperó el trono de la Ligue 1 francesa por delante del Olympique de Marsella y Lens, este domingo en la duodécima fecha.

Titular en lugar de Achraf Hakimi, que es baja para varias semanas, Warren Zaïre-Emery abrió el marcador para los parisinos al minuto 26, pero el portugués Afonso Moreira no tardó en devolver las tablas al marcador al 30, antes de que el georgiano Khvicha Kvaratskhelia diese una nueva ventaja al PSG (33′).

A la vuelta de vestuarios, Ainsley Maitland-Niles permitió al Lyon reengancharse al 50, pero tras la expusión de Nicolás Tagliafico (90+3′), el PSG se llevó los tres puntos con un remate de cabeza de Joao Neves al 90+5’ en un córner.

“Me gusta la palabra resiliencia. Hemos mostrado la mentalidad adecuada para ganar este partido”, declaró Luis Enrique en rueda de prensa.

Con cuatro de sus delanteros ausentes (el Balón de Oro Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi y Nuno Mendes), el equipo dirigido por el asturiano cometió algunos errores en defensa, pero su superior calidad le permitió llevarse los tres puntos “in extremis”, como ya hiciera hace una semana ante el Niza (1-0).

“Hemos cometido errores en el plano defensivo en ambos goles... hay que saber cuándo adelantar la línea (del fuera de juego) y cuándo no hay que adelantarla, normalmente es un error que no cometemos”, reflexionó Luis Enrique.

Cinco días después de su derrota en el Parque de los Príncipes ante el Bayern de Múnich en Champions League por 2-1, el club de la capital levantó cabeza y se encaramó al liderato con dos puntos más que sus inmediatos perseguidores.

Por debajo del podio PSG-Marsella-Lens, el Estrasburgo se llevó el duelo ante el Lille (2-0) en el estadio de la Minau.

Observe el resumen de la victoria del PSG ante el Lyon por Ligue 1:

