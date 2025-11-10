Al menos 8 muertos y 15 heridos en una explosión en el centro de Nueva Delhi

Al menos ocho personas murieron y quince resultaron heridas en una explosión que tuvo lugar esta tarde en el centro de Nueva Delhi, cerca del Fuerte Rojo de la capital india, y que está siendo investigada.

“Quince personas fueron llevadas al Hospital Lok Nayak. Ocho de ellas murieron antes de llegar al hospital. Tres están gravemente heridas”, dijo a la agencia de noticias ANI el superintendente médico del centro hospitalario.

Por el momento se desconoce el motivo de la explosión, aunque el subdirector general de Orden Público del estado vecino de Uttar Pradesh dijo a ANI que se ha reforzado la seguridad en zonas sensibles de la región.

Por el momento, ningún miembro del Gobierno de la India se ha pronunciado sobre la explosión, aunque los medios locales reportan que el ministro del Interior, Amit Shah, está monitorizando la situación.

La ciudad de Nueva Delhi recibe periódicamente falsas amenazas de bomba contra colegios, aviones, hospitales u otras infraestructuras e instituciones que provocan el caos y alteran el funcionamiento de los servicios en la capital.

El 20 de octubre de 2024 tuvo lugar una explosión en las proximidades de una escuela secundaria en la capital india sin causar víctimas mortales ni heridos, pero que provocó daños materiales en la zona.

