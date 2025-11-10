Borracho, exceso de velocidad y en pico placa: así conducía taxista que arrolló a 11 personas en Bogotá

Bogotá

José Eduardo Chalá Franco, de 56 años y conductor del taxi que arrolló a 11 personas en la localidad de San Cristóbal, entre ellas cuatro menores de edad, conducía no solo en estado de embriaguez y con exceso de velocidad, sino también con su vehículo en pico y placa.

El vehículo marca ATOS y de placa VDW 626 que conducía Chalá Franco, justo el día 08 de noviembre, día que ocurrió el accidente, tenía restricción de movilidad bajo la medida de pico placa. Según información de la Secretaría de Movilidad, solo ese día podían circular las placas terminadas en 1-2-3-4-5-7-8-9-0.

Sumado a esto, el vehículo que manejaba este hombre tiene dos comparendos por varias infracciones:

La primera infracción es del 29 de junio de 2026 por dejar y recoger pasajeros en lugares prohibidos. Actualmente, la multa C19 asciende a 643 mil pesos.

La segunda infracción es del 23 de mayo de 2025 por superar los límites de velocidad. La militar C29 hoy asciende a más de 625 mil pesos.