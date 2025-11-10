Cierran investigación a miembro de la Policía que disparó contra sujetos armados en Bogotá

El 26 de junio de 2025, el subintendente César Augusto Gualdrón Durán, integrante patrulla de Tránsito, se encontraba realizando su turno de servicio en la localidad de Kennedy. Durante este mismo escuchó gritos de auxilio de varios ciudadanos. Estos informaban sobre un motociclista que, minutos antes, había disparado contra dos personas que viajaban en una camioneta.

Ante la emergencia, el suboficial actuó de manera inmediata, persiguiendo al agresor a bordo de su motocicleta institucional.

Durante la persecución, el tripulante de la motocicleta disparó contra Gualdrón, causándole una lesión en el abdomen. A pesar de estar herido, el suboficial logró repeler la agresión usando su arma de dotación y continuó la persecución hasta dar captura al agresor.

Como resultado se obtuvo la incautación de dos armas de fuego y, posteriormente, el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por tentativa de homicidio y violencia contra servidor público.

La Fiscalía General Penal Militar y Policial inició la investigación respectiva y el 5 de noviembre de 2025, a solicitud de la Fiscal 2419, el Juzgado 1305 de Conocimiento avaló la preclusión dando cuenta que el uniformado actuó en estricto cumplimiento de un deber legal y en legítima defensa, eximiéndolo así de toda responsabilidad penal.