Colombia cierra con éxito la IV Cumbre CELAC–UE en Santa Marta: canciller Yolanda Villavicencio

Santa Marta

En rueda de prensa la canciller de Colombia, Yolanda Villavicencio, presentó el balance final de la IV Cumbre CELAC–Unión Europea, realizada en la ciudad de Santa Marta el 9 y 10 de noviembre, destacando los avances políticos, económicos y de cooperación alcanzados durante el encuentro birregional que reunió a 58 de los 60 países que la conforman.

Según la funcionaria, se logró una declaración conjunta que recoge los principales compromisos para fortalecer la alianza estratégica entre América Latina, el Caribe y Europa. “Logramos una declaración que recoge los puntos más importantes para avanzar en esta alianza de América latina, el Caribe y Europa, desde el punto de vista político”, dijo.

Entre los temas destacados de la declaración final, la canciller resaltó la cooperación en transición energética, soberanía digital, cambio climático y salud pública.

Por otro lado, resaltó los impactos locales que tuvo la Cumbre en la ciudad de los 500 años teniendo en cuenta que este impulsó la economía con una ocupación hotelera cercana al 100%, una amplia programación cultural y la presencia de delegaciones internacionales que fortalecieron la proyección turística del Caribe colombiano.

“Santa Marta fue el escenario ideal para mostrarle al mundo una región que avanza, que tiene voz y liderazgo. Hemos proyectado una América Latina más unida y con propuestas claras para los desafíos globales”, afirmó.

Es de recordar que la canciller en diálogo con la W Radio dijo que los delegados extranjeros quedaron “maravillados” con la ciudad y sus atractivos naturales, incluyendo visitas a Ciudad Perdida y recorridos por la Sierra Nevada.