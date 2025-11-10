Colombia con más medallas en los Parapanamericanos Juveniles

Se disputaron los Juegos Parapanamericanos Juveniles en Chile en 2025, en donde la delegación Colombiana tuvo una participación histórica y destacada consiguiendo 51 medallas de oro, 34 de plata y 34 de bronce sumando 119 preseas en total.

A pesar de tener más medallas, la delegación colombiana se ubica segunda en el medallero ya que la delegación de Brasil obtuvo más oros (60). Recordemos que en la última edición que se disputó en Bogotá, Colombia se había adjudicado el primer lugar con 106 preseas; en rendimiento el país incrementó 13 medallas en esta edición.

De los 124 paratletas que estuvieron representando a Colombia, se destacaron más en disciplinas como el para atletismo, en donde se obtuvieron 32 medallas de las cuales 24 fueron de oro, 5 plata y 3 de bronce.

La para natación es otra disciplina en donde Colombia es potencia; se obtuvieron 40 medallas distribuidas en 16 de oro, 12 de plata y 12 de bronce.

Por el lado del para powerlifting fueron nueve deportistas que lograron 17 medallas, en para tenis de mesa se obtuvieron cinco medallas, en tenis en silla de ruedas se acumularon cuatro metales y en judo se obtuvo un bronce en la categoría de -70 kg.

Por el lado del baloncesto en silla de ruedas, en la rama masculina se obtuvo la plata mientras que la rama femenina se quedó con el bronce.