El Gobierno de Argentina confirmó que el acuerdo comercial con EE.UU. será comunicado pronto

El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, confirmó este lunes que el acuerdo comercial con Estados Unidos “está prácticamente cerrado”, adelantó que habrá novedades en los próximos días y explicó que ambos países coordinan “el momento adecuado” para anunciar oficialmente el entendimiento.

“El acuerdo está prácticamente terminado. Ahora depende de encontrar el momento adecuado de las partes para poner el moño y comunicarlo. La verdad que estas cosas que tienen alto impacto a veces se busca el momento adecuado”, señaló Oxenford en una entrevista con Radio Mitre.

El diplomático explicó que el Gobierno de Javier Milei prefirió no vincular el anuncio con el proceso electoral reciente.

“Nuestro Presidente, como demostró con muchas medidas, incluida la del Hospital Garrahan hace poco (el aumento de los sueldos a los médicos del hospital pediátrico más importante del país), prefiere no hacer apoyo electoralista de temas estratégicos”, afirmó.

Oxenford destacó que el acuerdo “va a ser algo que nos va a marcar por mucho tiempo” y subrayó que el apoyo de Estados Unidos ha sido clave para la estabilidad económica del país.

“La estabilidad está atada a ese apoyo. Nos estamos encaminando a la primera oportunidad, tal vez después de 80 años, de salir de este ciclo de decadencia y postergación y empezar a ver para arriba y adelante. Ya estamos en ese camino, tenemos una oportunidad única”, dijo.

El embajador elogió, además, la figura del presidente Milei y su proyección internacional, tras su participación la semana pasada en dos foros importantes en Estados Unidos.

“A veces no nos damos cuenta del valor de un presidente como Javier Milei que es tan reconocido y tan escuchado en los foros más importantes del mundo”, afirmó el funcionario.

En su reciente visita a Estados Unidos, Milei participó en el American Business Forum de Miami, asistió a una cena de gala en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, organizada por la Conferencia Política de Acción Conservadora y culminó su gira en Nueva York, donde se reunió con empresarios estadounidenses.

