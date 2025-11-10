Más de tres millones de personas convocó la Bienal 2025 en Bogotá

Bogotá

Finalizó con total éxito la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25. La BOG25, que se realizó del 20 de septiembre al 9 de noviembre, se convirtió en un hito cultural sin precedentes en el país.

“Hicimos historia con la Bienal BOG25 gracias al liderazgo de la Secretaría de Cultura, y al apoyo de importantes aliados públicos y privados a los que agradecemos haberse sumado a esta gran apuesta de ciudad, que propuso una nueva conversación en torno a los vínculos entre arte y ciudadanía. Más de 3 millones de personas se conectaron de alguna forma con la Bienal, más de 500 mil en sus sedes y más de 2 millones y medio que visitaron o recorrieron las obras en el espacio público”, dijo el alcalde Galán.

Por su parte, el secretario de Cultura, Santiago Trujillo, destacó el valor de BOG25.

“La Bienal fue, ante todo, un gran acto de amor por Bogotá, una declaración colectiva que reafirmó que esta ciudad tan vasta, tan compleja, sigue siendo capaz de sorprenderse y de creer en sí misma. La Bienal no solo cambió el paisaje urbano; sino la forma en que nos miramos unos a otros como habitantes de un mismo territorio. Fue una estrategia pensada con rigor y liderada con entusiasmo por el alcalde Carlos Fernando Galán, vivida con intensidad y emoción. Un proyecto que, más allá de su dimensión artística, sembró orgullo y confianza en medio del ruido y la polarización”, agregó Trujillo.

En total, la Bienal tuvo una muestra artística conformada por más de 250 artistas locales, nacionales e internacionales de 12 países, una curaduría central que interpeló desde el arte la noción de felicidad y bienestar en Bogotá, cinco curadurías independientes, una amplia muestra de arte barrial y popular, y una delegación de mujeres artistas de la Ciudad de México como invitada de honor, la BOG25 puso el arte al alcance de todos los públicos y edades en espacios públicos y expositivos de acceso gratuito en sus 28 sedes.

¿Bogotá tendrá nueva Bienal?

El secretario Trujillo confirmó que al término de la primera edición de la Bienal, se evaluarán junto a los directores, curadores y el equipo de la Secretaría y la Alcaldía los resultados obtenidos y se propondrán acciones de mejora de cara a la BOG27 a partir de las conclusiones y recomendaciones obtenidas.

Así mismo, durante el primer trimestre de 2026, se anunciará cuál será el nuevo comité curatorial, y cuál el nuevo eje de la curaduría central de la BOG27.

“De momento, podemos adelantar que esta segunda Bienal tendrá un componente mucho más fuerte de arte en el espacio público, de arte inmersivo, arte urbano y

arte que incorpore el uso de tecnologías en obras de grandes artistas de Colombia, Latinoamérica y el mundo”, concluyó.

