Esto es ‘Arañas del paraíso’, la exposición de BOG25 que expresa el origen biológico del arte

Este martes, 7 de julio, llegó a los micrófonos de La Hora del Regreso la artista de la BOG25 Bienal Internacional de Arte y Ciudad, María Fernanda Cardoso, quien habló sobre su exposición en este evento.

La exposición de Cardoso “se centra en la diminuta araña Maratus de Australia —de unos 5 mm de tamaño— y sus brillantes y coloridos abdómenes, que despliegan en sus elaborados rituales de apareamiento“, explica la página oficial de la Cinemateca de Bogotá.

La artista aseguró que la Bienal Internacional de Arte y Ciudad ha sido un éxito total y la audiencia ha sido impresionante.

Para llevar a cabo su obra, la artista trabajó con científicos, aracnólogos y distintos profesionales que hicieron parte de la creación de ‘Arañas del paraíso - BOG25 Bienal Internacional de Arte y Ciudad’.

¿Cuál es el objetivo principal de la obra?

Cardoso afirmó que uno de los objetivos de su obra es expresar que los humanos no se inventan el arte, pues este tiene un origen biológico relacionado con la reproducción sexual.

Finalmente, la artista invitó a las personas a que asistan a su obra y perciban su exposición que cuenta con 12 machos y una hembra.

