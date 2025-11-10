“Santa Marta le está cumpliendo a la IV Cumbre CELAC-UE”: Alcalde Carlos Pinedo
Este evento se realiza en el Centro de Convenciones del Hotel Estelar Santamar de Pozos Colorados y reúne a más de 60 delegaciones de diferentes países.
Santa Marta
La capital del Magdalena es la anfitriona de la IV Cumbre CELAC-UE, un encuentro que reúne en la ciudad a líderes de América Latina, el Caribe y Europa, con el propósito de fortalecer la cooperación, el diálogo y el desarrollo conjunto.
“Hemos trabajado de forma conjunta con Presidencia de la República y ello se refleja en el resultado: La ciudad le está cumpliendo a la IV Cumbre CELAC-UE, un evento internacional que se convierte en una gran oportunidad para Santa Marta”, destacó el alcalde Carlos Pinedo Cuello.
En la ciudad se llevó a cabo un Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, integrado por todas las autoridades de socorro, Policía Metropolitana, entidades prestadoras de servicios públicos y organismos de respuesta, con el fin de revisar y validar las capacidades operativas disponibles.