“Santa Marta le está cumpliendo a la IV Cumbre CELAC-UE”: Alcalde Carlos Pinedo

Santa Marta

La capital del Magdalena es la anfitriona de la IV Cumbre CELAC-UE, un encuentro que reúne en la ciudad a líderes de América Latina, el Caribe y Europa, con el propósito de fortalecer la cooperación, el diálogo y el desarrollo conjunto.

“Hemos trabajado de forma conjunta con Presidencia de la República y ello se refleja en el resultado: La ciudad le está cumpliendo a la IV Cumbre CELAC-UE, un evento internacional que se convierte en una gran oportunidad para Santa Marta”, destacó el alcalde Carlos Pinedo Cuello.

En la ciudad se llevó a cabo un Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, integrado por todas las autoridades de socorro, Policía Metropolitana, entidades prestadoras de servicios públicos y organismos de respuesta, con el fin de revisar y validar las capacidades operativas disponibles.