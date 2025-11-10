Actualidad

Vuelve y juega: desierta la licitación para erradicar cultivos ilícitos

El Ministerio de Defensa declaró desierto el proceso de de selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional.

Erradicación de cultivos ilícitos en Colombia. Foto: Juancho Torres / Anadolu Agency via Getty Images

W Radio conoció en primicia que el pasado viernes 7 de noviembre se declaró desierto el proceso de licitación para la erradicación manual de cultivos ilícitos con grupos móviles de erradicación.

El valor de esta contratación se adelanta por más de 56 mil millones y su objeto es la prestación del servicio integral para el desarrollo de las actividades de radicación manual de cultivos de uso con grupos móviles de erradicación en el territorio nacional.

En este proceso la Unión Temporal Tierra de Paz fue rechazada en la evaluación técnica, el consorcio rural fue rechazado en la evaluación jurídica y técnica, el consorcio GME Dirancol fue rechazado en su evaluación técnica y el proponente UT GM 25 fue rechazado en su evaluación jurídica.

Es importante resaltar que tanto la Procuraduría como la Contraloría, enviaron observaciones a esta licitación.

