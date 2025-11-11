$2,78 billones destinados a Estado de Conmoción Interior en Catatumbo han sido insuficientes: CGR

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, anunció que los $2,78 billones destinados para el Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo, de los cuales se ha ejecutado cerca del 50%, han “resultado insuficientes”.

Según cifras del ente de control, entre enero y octubre de 2025 se registraron 22.473 contratos por un valor total de $1,94 billones. De ellos, 55 contratos (1,27% del total) están directamente asociados a la atención de la conmoción interior y la crisis humanitaria, con un valor conjunto de $24.657 millones.

“Aunque existe ejecución presupuestal significativa, los pagos efectivos aún son bajos frente a los compromisos adquiridos”, resaltó el Contralor.

Entre tanto, la Contraloría resaltó que se reconocen avances en educación, inclusión productiva y atención humanitaria, el ente de control advirtió que persisten rezagos en infraestructura, vivienda y formalización de tierras, así como una débil articulación entre entidades nacionales y territoriales.

“El Catatumbo sigue siendo un espejo de las deudas históricas del Estado colombiano, pero también una oportunidad para demostrar que la institucionalidad puede actuar de manera articulada, transparente y eficaz”, afirmó el contralor general.

Finalmente, Hernández anunció la creación del “Tablero de Control Catatumbo”, una herramienta pública y en línea que permitirá la trazabilidad financiera y física de cada peso invertido, además de alertar sobre riesgos de corrupción o ineficiencia.