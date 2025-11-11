Alias ‘HH’: “La idea de asesinar a Álvaro Gómez Hurtado surge para tapar el escándalo de Samper”

La W reveló en primicia que el pasado 8 de julio, la Fiscalía, bajo la Ley 600, decidió precluir la investigación contra el teniente coronel retirado de la Policía, Luis Guillermo Parra Niño, por los delitos de fraude procesal y favorecimiento. Parra Niño estuvo vinculado a los presuntos intentos de desviar la investigación por el asesinato del político Álvaro Gómez Hurtado, un caso que la familia del constituyente ha denunciado durante más de 30 años.

Según el documento de 112 páginas, emitido tras una acción de tutela interpuesta por el propio Parra Niño, la Fiscalía no encontró prueba alguna que demostrara que el exoficial se extralimitó en sus funciones de policía judicial o que hubiera ocultado información relevante para la investigación. El caso fue trasladado a Sincelejo (Sucre), luego de que el testigo Carlos Alberto Lugo acudiera a la oficina de la Sijín en esa ciudad y afirmara conocer a los supuestos autores intelectuales del magnicidio: Flaminis Ortiz Tovar, Héctor Paul Flórez Martínez y Manuel Montero Pérez, ocurrido el 2 de noviembre de 1995 en inmediaciones de la Universidad Sergio Arboleda.

El expediente detalla una a una las entrevistas realizadas por Parra, quien para ese momento tenía el grado de mayor. Según la Fiscalía, las declaraciones juramentadas a familiares, amigos y allegados de los indiciados ya permitían inferir que el testimonio de Lugo carecía de veracidad, lo que desvirtúa la tesis inicial de que Parra hubiera participado en un plan para desviar la investigación.

En entrevista con La W Radio, Enrique Gómez, abogado de la familia Gómez Hurtado, anunció que apelará la decisión, pues insiste en que Parra Niño, junto con otros miembros de la Sijín y la Dijín, hizo parte de un plan para desviar la investigación desde su génesis.

Las declaraciones de exparamilitares y narcotraficantes sobre el magnicidio

La decisión de preclusión permitió a La W acceder a testimonios rendidos ante la Fiscalía en 2010 por exparamilitares y miembros del Cartel del Norte del Valle sobre la información que tenían del magnicidio. El nombre del exoficial Danilo González se repite una y otra vez en el expediente.

H.H.: “El cerebro de eso fue Danilo González”

El excomandante paramilitar Ever Veloza García, alias H.H., aseguró haber visto reuniones entre narcotraficantes y jefes de las autodefensas.

“Observé muchas veces a Orlando Henao, ‘El hombre del Overol’, a Danilo González y a Luis Hernando Gómez, ‘Rasguño’, reunidos con Carlos Castaño”, dijo en su declaración rendida el 13 de diciembre de 2010.

Afirmó que conoció a González “como un narcotraficante del Norte del Valle” y que, respecto al homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, “el cerebro de eso fue Danilo González, que incluso fueron a proponerle a Carlos Castaño que asesinara al doctor Gómez Hurtado”.

Agregó además que “escuchó de boca de Carlos Castaño que la idea de asesinar al doctor Álvaro Gómez surge para tapar el escándalo de Samper”.

Finalmente, H.H. señaló que, según un integrante de las autodefensas conocido como Sancocho, “Carlos iba a mandar a hacer eso a Bogotá, pero después desistieron de eso”.

Rasguño: “Danilo González tenía totalmente infiltrada a la Policía”

En su ampliación de declaración del 15 de diciembre de 2010, Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, aseguró que el coronel Danilo González “trabajó con el narcotráfico por mucho tiempo y tenía vínculos con muchas autoridades”.

Añadió que “González fue la persona que ayudó a que liberaran al Mono Mancuso y a Jorge 40 cuando fueron detenidos en La Guajira” y que “tenía totalmente infiltrada a la Policía y muchos contactos dentro de la Fiscalía”.

Según el testigo, en una reunión “Carlos Castaño le reclamó a él y posteriormente a Orlando Henao por haber cometido el homicidio del doctor Álvaro Gómez Hurtado”.

El Alemán: “Los responsables fueron una mezcla entre narcotraficantes y políticos”

En su testimonio del 23 de febrero de 2012, Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, relató su cercanía con Carlos Castaño y su papel dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Señaló que, respecto al homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, “los responsables fueron una mezcla entre narcotraficantes y políticos”.

Danilo González, el coronel que pasó de cazador a aliado de los narcos

Las declaraciones de H.H. y Rasguño apuntan a Danilo Alfonso González Gil, coronel retirado de la Policía, como una figura clave en los vínculos entre narcotráfico, paramilitares y sectores del Estado. Ambos coincidieron en que González mantenía nexos con capos del Cartel del Norte del Valle.

El oficial, que en los años noventa integró el Bloque de Búsqueda contra Pablo Escobar, terminó señalado de servir de enlace entre mafias y autoridades. El 25 de marzo de 2004 fue asesinado en Bogotá mientras buscaba negociar su entrega con agencias estadounidenses. Su muerte cerró la posibilidad de esclarecer su papel en los hechos que rodearon el crimen del dirigente conservador.

