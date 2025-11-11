Cayó alias “Pichurro” uno de los más buscados en el departamento de Bolívar

En una operación de la Armada de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional, se llevó a cabo la detención del presunto cabecilla militar de la subestructura Nicolás Antonio Durango Reyes del Clan del Golfo en Bolívar, alias “Pichurro”, quien figuraba en el cartel de los más buscados en el departamento.

De acuerdo con las autoridades, durante el operativo se incautaron ocho fusiles, más de 1000 cartuchos de diferentes calibres, 18 proveedores metálicos y material de uso privativo de las fuerzas militares.

Esta persona también estaría relacionada con hechos ocurridos el 30 de septiembre del presente año, en la vía principal de la vereda Kapaa, municipio del Carmen de Bolívar, donde hombres armados incineraron maquinaria amarilla de la empresa Yuma Concesionaria, S.A.

En otra operación, tropas del GAULA Militar capturaron a siete presuntos integrantes más de esta estructura criminal, entre ellos alias Santiago, cabecilla financiero, y alias Jeringa, cabecilla militar.