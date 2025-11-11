Colombia fija arancel del 0% para insumos textiles y de calzado

W Radio conoció el decreto firmado por los ministerios de Hacienda y Comercio, a través del cual se elimina el cobro de arancel a materias prima del sector de confecciones y calzado. Esto, con el propósito de proteger la industria de la moda nacional, ante el alto volumen de mercancías que están llegando al país con precios muy reducidos.

Esta normativa que entraría a regir en 15 días, establece un arancel del 0% por 2 años para la importación de 37 insumos que son usados como materia prima para la industria nacional de confecciones y calzado.

Esta medida aplica para las importaciones de países con lo que Colombia NO tiene acuerdos comerciales vigentes. De acuerdo con un decreto de 2021, esos cobros para insumos como hilos, telas, fibras, tejidos de algodón, de lino, filamentos sintéticos o artificiales pagan 5, 10 o 15% de arancel.

¿Cuál es la idea? Reducir los costos de producción nacional y garantizar el empleo para este sector que en 2024 representó 490 mil puestos de trabajo.