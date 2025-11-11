Dos indígenas murieron calcinados al interior en una vivienda en la Sierra Nevada

Santa Marta

Defensores de derechos humanos denuncian que dos indígenas de la etnia Wiwa murieron calcinados al interior de una vivienda, el hecho se presentó en la vereda Uranio Bajo, corregimiento de Palmor, municipio de Ciénaga, Magdalena.

Las víctimas fueron un hombre de 30 años identificado como Leonardo Conchage y un menor de siete años, quienes no pudieron salir de la casa hecha de tablas y de zinc, por lo que la comunidad presume que el hecho pudo ser provocado.

Ante lo ocurrido defensores de derechos humanos exigen a las autoridades una investigación exhaustiva que les permita determinar las verdaderas causas de lo ocurrido. “No se entiende por qué estas dos personas no lograron salir, ni por qué nadie pudo ayudarlas, siendo una estructura tan frágil. Es necesario determinar si hubo manos criminales detrás de esta tragedia”, dijo Lerber Dimas, defensor de derechos humanos de la Sierra Nevada.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto