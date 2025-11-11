Fueron capturadas nueve personas con fines de extradición: operaban al servicio de ‘Iván Mordisco’

El Ejército Nacional desarrolló acciones simultáneas en Colombia y Ecuador con el acompañamiento de autoridades judiciales, policiales y agencias internacionales.

Durante la operación fueron capturadas varias personas señaladas de integrar una red, al mando de ‘Ivpan Mordisco’, la cual está dedicada al narcotráfico y a la financiación ilícita de estructuras criminales.

La Brigada Contra el Narcotráfico N.º 3 llegó hasta el corregimiento de Mojarras, municipio de Mercaderes en el departamento del Cauca, donde fue capturado alias ‘Borucha’, presunto articulador financiero del grupo residual.

Junto a él fueron capturados otros dos ciudadanos, uno de nacionalidad venezolana y otro ecuatoriana, quienes habrían cumplido actividades logísticas y de enlace con carteles internacionales.

En el lugar se incautaron más de tres kilogramos de heroína y un vehículo de alta gama, afectando de manera directa las finanzas del GAO-r y su capacidad de envío de droga hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

