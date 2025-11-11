Ni las iglesias se salvan en Bogotá: ladrones entraron a robar a un joven, el padre lo salvó
El hecho fue protagonizado por cinco menores de edad que portaban armas blancas.
En las últimas horas, en la iglesia Tomás Moro del barrio Timiza en la localidad de Kennedy, durante la Eucaristía, un joven al parecer para resguardarse de un posible ataque de otros adolescentes con cuchillo, decidió buscar refugio en la parroquia y esconderse detrás del sacerdote que estaba oficiando la misa. Sin embargo, los que intentaban agredir a la víctima, seguían intimidando al joven con cuchillos, causando pánico.
“Nuestras zonas de atención son alertadas por la central de radio, en el que observa unos jóvenes que ingresan a la capilla, donde presuntamente iban a hurtar a otro joven, una gorra. Inmediatamente, nuestra zona de atención se percata, hace la verificación y encuentra a estos jóvenes con arma cortopunzantes”, dijo la coronel Gerly Mesa, Oficial de Guarnición Policía Metropolitana de Bogotá.
Tras el actuar de las autoridades, los cinco menores de edad que protagonizaron este hecho fueron dejados a disposición del grupo de Infancia y Adolescencia. Uno de ellos, mayor de edad, fue trasladado al Centro de Traslado por Protección.