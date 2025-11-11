Ocensa confirmó que canceló polémico proceso de contratación por $400.000 millones

Ocensa, filial de Ecopetrol, aseguró que tras la renuncia presentada por su presidente, David Riaño, el pasado viernes, 7 de noviembre, por el proceso de contratación ‘Suministro de equipos y prestación de servicios de telecomunicaciones data center e infraestructura de comunicaciones’, la Junta Directiva, en reunión extraordinaria del sábado, 8 de noviembre, decidió no aceptarla, por lo que Riaño, continuará al frente del Oleoducto Central, Ocensa.

Sin embargo, W Radio pudo conocer que los funcionarios Francisco Matiz, gerente del área digital; Andrés Medina, gerente del área de abastecimiento; María Fernanda Márquez, gerente del área de comunicaciones, y otro subgerente, cuya identidad está por establecerse, salieron de la empresa.

La compañía también confirmó que el lunes, 10 de noviembre, bajo consideraciones de carácter preventivo, decidió cancelar el polémico proceso de contratación.

“OCENSA continuará atendiendo los requerimientos de la Procuraduría General de la Nación relativos al proceso de contratación mencionado, con plena colaboración para el cumplimiento de sus funciones”, señaló la empresa.

Finalmente, dijo que la Junta Directiva pidió al área administrativa implementar las acciones necesarias para mejorar los procesos de abastecimiento, de tal forma que se garantice la integridad de todos los procesos contractuales, la igualdad entre oferentes, la protección del patrimonio público y la información reservada.