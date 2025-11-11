Presidente Petro ordenó bombardeo contra disidencias Farc de ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare

A través de su cuenta en la red social X, antes Twitter, el presidente Gustavo Petro confirmó la ofensiva militar contra las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco en el departamento del Guaviare. El jefe de Estado informó que dio la orden a las Fuerzas Militares de bombardear y disolver militarmente el frente ubicado en esa zona selvática del país.

“Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X.

La declaración del presidente fue hecha tras el anuncio del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien reportó que desde la madrugada de este lunes las Fuerzas Militares y la Policía Nacional adelantan “una contundente operación ofensiva” en las selvas del Guaviare contra estructuras “narcoterroristas del cartel de alias ‘Mordisco’”.

De acuerdo con el general (r) Sánchez, dichas estructuras han mantenido amenazas y extorsiones contra comunidades y campesinos en esta región del país. Por eso, el funcionario aseguró que se trata de una “operación en evolución”.

