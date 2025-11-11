Prorrogarán suspensión del cobro en el peaje Papiros en la vía al Mar

Barranquilla

El Ministerio de Transporte prorrogará por seis meses más el cobro en el peaje Papiros, ubicado en la vía al Mar entre Barranquilla y Cartagena.

La medida se conoció después de que la cartera publicara un borrador de resolución con dicha medida.

La nueva suspensión del cobro corresponde a vehículos categoría 1 y 2, mientras que en los otros automotores se mantendrá una tarifa diferencial.

La prórroga se conoce después del llamado de las autoridades del municipio de Puerto Colombia, Atlántico, en el que solicitaron que la suspensión continuara, teniendo en cuenta las afectaciones que genera la caseta al desarrollo y la movilidad del territorio.

Cabe mencionar que, hasta el momento no se ha concretado una decisión definitiva sobre el peaje, que ha sido fuertemente cuestionado al ser considerado como antitécnico.