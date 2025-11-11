Revelan lista de las personas que fueron liberadas en medio del proyecto de la paz de este Gobierno

Paz en Colombia | Foto: GettyImages / Arturo Larrahondo

El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Julián Uscategui reveló la lista de exintegrantes de las Farc, el ELN, grupos paramilitares y otras organizaciones armadas ilegales, que fueron designados como gestores de paz por el Gobierno, a pesar de tener deudas pendientes con la justicia por delitos como terrorismo, homicidio, secuestro, extorsión y violación.

De acuerdo coninformación confirmada por la misma Presidencia de la República, “52 de estas personas obtuvieron beneficios mediante recursos interpuestos ante el INPEC. 16 de ellos, accedieron a la suspensión de su pena, obteniendo la libertad inmediata y evadiendo el cumplimiento de sus condenas”.

Según el concejal, este favorecimiento a estructuras criminales sería una de las razones por las cuales el presidente Gustavo Petro habría sido incluido en la denominada Lista Clinton.

“Liberar a terroristas y narcotraficantes bajo la figura de gestores de paz no es reconciliación, es impunidad. El país está viendo cómo la ‘paz total’ se convirtió en el más grande programa de excarcelación de delincuentes en la historia reciente”, dijo Uscátegui.

Esta es la lista revelada por el concejal:

Vidal Manosalva Niño, alias ‘Ernesto’

Delitos: Secuestro extorsivo, extorsión y rebelión.

Pena: 25 años.

Organización: Cabecilla del ELN. Responsable de más de 25 secuestros, incluido el del hijo de la exmagistrada Margarita Olaya.

Jesús Andrés Cabezas Valencia y Yumer Arley Guerrero Castilla

Delitos: Tráfico de estupefacientes.

Pena: 10 años y 9 meses.

Fueron condenados por narcotráfico, pero se encuentran en libertad tras la solicitud de suspensión condicional de la pena por ocho meses.

Omar Robinson Vallejo España

Delitos: Homicidio agravado; fabricación, tráfico y porte de armas; hurto.

Pena: Proceso en curso por el asesinato de dos policías (aproximadamente 40 años).

Édgar Humberto Restrepo Benjumea, alias ‘Mono Clinton’

Delitos: Secuestro extorsivo agravado, concierto para delinquir, financiación del terrorismo, rebelión y falsedad en documento público.

Pena: 40 años.

Organización: Cabecilla del ELN.

Luis Alberto Villota Rodríguez

Delitos: Homicidio agravado, tentativa de homicidio y rebelión.

Pena: 205 meses.

Trasladado al resguardo indígena La Montaña, actualmente en libertad.

Alexis Fabián Hoyos Ospina, alias ‘Guatín’.

Delitos: Homicidio agravado, rebelión y porte ilegal de armas.

Pena: 30 años.

Condenado por el asesinato de dos policías en Nariño.

Carlos John Cabrera Ruales, alias ‘Mono Sergio’

Delitos: Rebelión y reclutamiento ilícito.

Pena: 4 años.

Dariel Carrascal Delgado

Delitos: Terrorismo.

Pena: 13 años y 4 meses.

Fue liberado en diciembre de 2023 tras su designación como gestor de paz.

Horacio Antonio Montoya, alias ‘Ramiro’ o ‘Comegalleta’

Delitos: Financiación del terrorismo y administración de recursos con fines criminales (artículo 345 del Código Penal).

Pena: 30 años.

Organización: ELN.

Luis Martín Ávila Celis

Delitos: Actos de terrorismo.

Pena: 20 años.

Organización: ELN

Luz Bibiana Quiroz Rojas

Delitos: Homicidio.

Pena: Entre 9 y 13 años.

En 2023 le fue negada la libertad provisional, pero posteriormente fue liberada tras su designación como gestora de paz.

Nelson Jaimes Quintero

Delitos: Rebelión, secuestro extorsivo y homicidio.

Pena: 46 años.

Obtuvo la suspensión condicional de la pena al ser designado promotor de paz.

Rocío Carvajal Villamizar.

Delito: Extorsión agravada.

Pena: 2 años y 7 meses.

No pertenecía a ningún grupo armado, por lo cual no cumplía los requisitos para ser gestora de paz.

Ruperto de Jesús Agudelo Quintero.

Organización: FARC.

Delitos: Porte ilegal de armas, homicidio agravado y uso de menores para delinquir.

Pena: 29 años y 9 meses.

Actualmente en libertad.

Fabio Giraldo Giraldo, alias ‘Albeiro González’

Organización: GAOR Estructura 28 de las FARC.

Delitos: Extorsión y porte ilegal de armas.

Pena: Aproximadamente 10 años.

Ana Milena García Leiton, alias ‘Sonia’

Delitos: Secuestro extorsivo.

Pena: 40 años.

Sumado a esto, el concejal Uscategui envió una comunicación formal al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, solicitando una investigación sobre el presunto favorecimiento del Gobierno a grupos armados ilegales y al régimen de Nicolás Maduro.