Veedora del Partido Conservador pidió anular decisión que aplazó inscripción de sus precandidatos
Según dijo, la decisión quedó viciada por la participación de un representante conservador que estaría suspendido.
La veedora del Partido Conservador, María Eugenia Correa, envió este martes 11 de noviembre una carta a la presidenta de la colectividad, la senadora Nadia Blel, para anular la decisión que aplazó la inscripción de precandidatos presidenciales hasta el 1º de diciembre.
Según dijo, la decisión tomada solo un día antes estaría viciada por la participación del representante Jorge Quevedo Hernández, que no estaba habilitado para votar en ese proceso.
El representante estaría suspendido temporalmente por la misma veeduría desde el pasado 21 de julio. Y él fue uno de los 11 votos que permitió el aplazamiento.
Quevedo no podría participar de ninguna decisión o “responsabilidad partidista que implique actuar con voz y con voto (…) no se encuentra plenamente habilitado para intervenir en este tipo de decisiones y su situación jurídica aún no ha sido definida ni resuelta conforme a las disposiciones estatutarias vigentes”.
Es de recordar que Jorge Quevedo está siendo investigado por la veeduría del partido por haber votado a favor de la reforma a la salud del Gobierno, a pesar de que el Partido Conservador había decidido no respaldarla en bancada.
De fondo hay una pelea política, pues el expresidente del Senado y precandidato Efraín Cepeda ha advertido que se busca permitir la entrada del excontralor Carlos Felipe Córdoba, para fracturar el partido con el respaldo del petrismo.
