Al menos 27 muertos y 3,6 millones de afectados en Filipinas por el supertifón Fung-wong

Al menos 27 personas han fallecido y 3,6 millones han resultado afectadas por el impacto el domingo en Filipinas del supertifón Fung-wong, según informaron las autoridades del país este miércoles, mientras el temporal se aproxima ahora a Taiwán degradado a tormenta tropical.

Según el último reporte del Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (Ndrrmc) de Filipinas, la cifra de fallecidos subió de 18 a 27 este miércoles, mientras los rescatistas buscan a dos personas desaparecidas y otras 36 resultaron heridas, algunas de gravedad.

Del total de fallecimientos, 19 se registraron en la Región Administrativa de Cordillera, al norte de Manila, la región más devastada por intensas lluvias, deslizamientos de terreno e inundaciones en las últimas 72 horas.

El Ndrrmc también actualizó el número de personas afectadas, pasando de 2,4 a 3,6 millones, lo que incluye a 171.786 familias refugiadas en centros de evacuación y a más de 100.000 personas desplazadas por el mal tiempo que reciben asistencia en la calle en 16 regiones del país.

Las autoridades han contabilizado más de 7.000 casas completamente destruidas y otras 33.000 con daños parciales, a lo que se suman 37 puentes caídos y 12 carreteras nacionales inundadas.

Fung-wong, conocido localmente como Uwan, llegó a Filipinas el domingo y afectó principalmente a las regiones norte y centro del país, antes de adentrarse el lunes, ya con menos fuerza, en el mar de China Meridional, con rumbo a Taiwán, a donde se espera que llegue la noche del miércoles debilitado.

La agencia meteorológica de Filipinas, Pagasa, cataloga hoy a Fung-wong como una tormenta tropical, con vientos sostenidos de 61 kilómetros por hora, después de que en los últimos días, con fuerza de supertifón, alcanzara ráfagas de hasta 230 km/h.

El paso de Fung-wong por Filipinas se produce cuando el país aún no se ha recuperado del reciente tifón Kalmaegi, que azotó el archipiélago la semana pasada y dejó 232 muertos y más un centenar de desaparecidos, según Defensa Civil.

