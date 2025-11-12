Comisión de Acusación del Congreso hará inspección en el Consejo de Estado

Consejo de Estado imagen de referencia. Foto: Colprensa. / Sergio Acero

La Comisión de Acusación de la Cámara realizará este miércoles 12 de noviembre, a las 4:00 p.m., una inspección judicial en las instalaciones del Consejo de Estado, con acompañamiento del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional.

Puede leer: Consejo de Estado admite demanda de Paloma Valencia contra el partido de María José Pizarro

La inspección se hará en el marco de la investigación contra cuatro magistrados de la Sección Quinta por presunta manipulación de un proceso relacionado con la nulidad de la elección del gobernador de San Andrés, Nicolás Gallardo.

Los magistrados investigados son Omar Joaquín Barreto, Luis Alberto Álvarez Parra, Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil.

Le puede interesar: Consejo de Estado exhorta a MinDefensa para que demande a jefes del M-19 por muerte de magistrado

La inspección la realizará la representante Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, quien es presidenta de la Comisión de Acusación e investigadora del caso.