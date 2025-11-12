Explosión en el occidente de Bogotá: una persona herida y otra muerta por manipulación de explosivo

En horas de la noche de este martes, 11 de noviembre, se registró una explosión en la localidad de Kennedy, en el barrio Tintal, justo en el sector de Puente Blanco.

Lea también: Murió una de las menores de edad que fueron atropelladas por taxista ebrio en Bogotá

De acuerdo con información preliminar, dos personas, al parecer habitantes de calle, resultaron heridas y posteriormente uno de ellos falleció en un centro hospitalario, tras manipular un artefacto explosivo.

“Por parte de nuestro laboratorio criminalístico, nuestra Policía de investigación criminal, estamos verificando los móviles y las condiciones de cómo se produjo este hecho. Al parecer, estas dos personas están manipulando un artefacto explosivo de acuerdo a lo que hemos podido encontrar en el lugar”, dijo el coronel Álvaro Enrique Mora Rodríguez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana Nro. 3.

Por ahora, la otra persona lesionada está siendo atendida en el Hospital de Kennedy debido a la gravedad de sus heridas.

Por la explosión en la calle 6 con carrera 87 A, en sentido Oriente - Occidente.

Se presentan afectaciones viales en:

Av. Cali, sentido Norte - Sur.

Av. Américas, sentido Oriente - Occidente.

Av. Guayacanes, sentido Norte - Sur.

Rutas alternas: Av. Cali al Norte, calle 6D al Occidente y Av. Guayacanes.

Esto dijo la Policía: