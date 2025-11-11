Murió una de las menores de edad que fueron atropelladas por taxista ebrio en Bogotá

Este es el estado de salud de los menores de edad arrollados por un taxista ebrio en Bogotá

Este martes 11 de noviembre, se confirmó que murió la menor de edad de 15 años Karol Stepanía Arturo Torres, quien fue atropellada por José Eduardo Chalá Franco, un taxista que manejaba en estado de embriaguez el pasado sábado 8 de noviembre en la localidad de San Cristóbal en la ciudad de Bogotá.

En contexto: Taxista en estado de embriaguez atropelló a 11 personas en el sur de Bogotá

Precisamente, mediante un comunicado, la Subred Centro Oriente confirmó que la niña murió de un paro cardiorrespiratorio.

Por medio de su cuenta de X (antes Twitter), el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó y lamentó lo sucedido.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento Karol Stepanía, menor de 15 años que resultó lesionada en siniestro en San Cristóbal. Repudiamos este hecho de irresponsabilidad vial y enviamos un mensaje de solidaridad a la familia, a quien acompañamos con nuestros profesionales”.

Por ahora, dos menores de edad continúan en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Clara:

Un menor de 7 años está recibiendo manejo a través de protocolos para neuroprotección cerebral y estabilización general”.

está recibiendo manejo a través de protocolos para neuroprotección cerebral y estabilización general”. Una menor de 12 años se encuentra en observación pediátrica con diagnóstico de un trauma crancoencefálico leve y trauma de tejidos blandos. Actualmente, con evolución satisfactoria.

Borracho, con exceso de velocidad y en pico placa: así conducía el taxista

José Eduardo Chalá Franco, de 56 años y conductor del taxi que arrolló a 11 personas (entre ellas cuatro menores de edad) en la localidad de San Cristóbal el pasado 8 de noviembre, no solo conducía en estado de embriaguez y con exceso de velocidad, sino también con su vehículo en pico y placa.

Lea aquí los detalles: Borracho, exceso de velocidad y en pico placa: así conducía taxista que arrolló a 11 personas en Bogotá

El vehículo que conducía Chalá Franco el día del accidente, marca ATOS y de placa VDW 626, tenía restricción de movilidad bajo la medida de pico placa. Según información de la Secretaría de Movilidad, solo ese día podían circular las placas terminadas en 1-2-3-4-5-7-8-9-0.

Sumado a esto, el vehículo que manejaba este hombre tiene dos comparendos por varias infracciones:

La primera infracción es del 29 de junio de 2026 por dejar y recoger pasajeros en lugares prohibidos . Actualmente, la multa C19 asciende a 643.000 pesos.

. Actualmente, la multa C19 asciende a 643.000 pesos. La segunda infracción es del 23 de mayo de 2025 por superar los límites de velocidad. La militar C29 hoy asciende a más de 625.000 pesos.

José Eduardo Chalá Franco fue enviado a la cárcel

El juez 45 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá envió a prisión a José Eduardo Chalá Franco, conductor del taxi que arrolló a 11 personas en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá.

El hombre de 56 años reconoció su responsabilidad en el trágico accidente y se declaró culpable, al aceptar los delitos que la Fiscalía General de la Nación le imputó: homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales dolosas.

El juez avaló los argumentos que presentó el delegado de la Fiscalía, quien narró los detalles de cómo ocurrieron los hechos en los que 11 personas, entre ellas cuatro niños, resultaron gravemente lesionadas.

Precisamente, el fiscal se refirió, en medio de la audiencia, a los primeros resultados que arrojó la investigación: el exceso de velocidad y la ingesta de bebidas embriagantes.

Las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y de medida de aseguramiento se realizaron de manera reservada porque así lo decidió el juez, teniendo en cuenta que entre las víctimas de este accidente se encuentran menores de edad que permanecen en delicado estado de salud.

Escuche W Radio en vivo: