Conductor de taxi que arrolló a 11 personas, entre ellas 4 menores, se declaró culpable

José Eduardo Chalá Franco, de 56 años y conductor del taxi que arrolló a 11 personas en la localidad de San Cristóbal, entre ellas cuatro menores de edad, se declaró culpable y aceptó los delitos que la Fiscalía General de la Nación le imputó: homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales dolosas.

Ante el juez 45 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, el delegado de la Fiscalía narró los detalles de cómo ocurrieron los hechos en los que 11 personas, entre ellas cuatro niños, resultaron gravemente lesionadas.

Precisamente, el fiscal se refirió, en medio de la audiencia, a los primeros resultados que arrojó la investigación: el exceso de velocidad y la ingesta de bebidas embriagantes.

W Radio reveló más temprano que Chalá Franco, además, violó la medida de pico y placa.

El vehículo marca Atos, de placa VDW 626, que conducía Chalá Franco, justo el 8 de noviembre, día en que ocurrió el accidente, tenía restricción de movilidad bajo la medida de pico y placa. Según información de la Secretaría de Movilidad, solo ese día podían circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 0.

Las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos se realizaron de manera reservada, y lo mismo ocurrirá con la solicitud de medida de aseguramiento que formulará la Fiscalía contra Chalá Franco.

El juez así lo decidió, teniendo en cuenta que entre las víctimas de este accidente se encuentran menores de edad que permanecen en delicado estado de salud.

¿Qué ocurrió?

En la localidad de San Cristóbal, en el barrio La Sierra, se presentó un accidente que dejó 11 personas heridas, la mayoría de ellas de gravedad.

Según información de las autoridades, dentro de los heridos hay cuatro menores de edad, de cuatro meses, 7, 12 y 15 años. De acuerdo con el reporte, dos de ellos se encuentran con trauma abdominal y trauma craneoencefálico severo.

“Dentro del desarrollo investigativo se pudo establecer que el conductor de este vehículo se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes. El dictamen determinó que se encontraba con grado dos de embriaguez”, dijo el coronel John Silva, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá.

El taxista, de 56 años, fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por este hecho.

Escuche W Radio en vivo: