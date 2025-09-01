Regiones

Asesinaron a taxista en Bucaramanga tras evitar intento de robo

La víctima recibió dos disparos en la cabeza tras terminar el servicio para el que fue contratado.

Un conductor de taxi fue asesinado de dos disparos en la cabeza y el rostro en medio de un aparente intento de robo en el norte de Bucaramanga, en el sector de La Virgen, barrio Café Madrid. La víctima fue identificada como Gilberto Herrero Moreno, de 60 años.

De acuerdo con la información preliminar, Herrero conducía su taxi, cuando recogió a un pasajero que le solicitó una carrera. Al llegar al destino, el hombre descendió del taxi con un casco negro puesto y disparó en dos oportunidades contra el conductor.

Según el reporte oficial, al conductor le habrían robado dos teléfonos celulares, aunque mantenía en una de sus manos parte del dinero producto de su trabajo, lo que demostraría que intentó evitar el robo. Además, se evidenciaron signos de defensa en una de sus manos.

