Fiscalía Militar abrió investigación interna por agresión en el Chorro de Quevedo

Ante los hechos ocurridos el pasado 10 de noviembre, en el sector del Chorro de Quevedo, en el centro de Bogotá D.C., donde resultaron lesionados un ciudadano y dos integrantes de la Policía, se ordenó la apertura de una investigación formal.

Lea también: Fiscalía abrió indagación por presunto abuso de una menor en un jardín infantil del sur de Bogotá

La investigación fue asumida por la Fiscalía 2419 Penal Militar y Policial de Conocimiento.

La Fiscalía se encargará de adelantar todas las actividades pertinentes, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y garantizar la transparencia en el proceso.