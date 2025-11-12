Fuerte hostigamiento de las disidencias en tres bases militares de Suárez Cauca

La estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ hostigaron con ráfagas de fusil y explosivos tres bases militares ubicadas en el municipio de Suárez, norte del Cauca.

Los hechos se registraron contra las instalaciones del Ejército ubicadas en los sectores de La Toma, Los Pinos y La Turbina.

Dada la intensidad de los ataques, se registraron combates tras la reacción de las Fuerzas Militares y se hizo necesario la intervención de aeronaves artilladas.

Las autoridades locales afirmaron que no se registraron victimas mortales ni lesionados, sin embargo, si hubo afectaciones para algunas viviendas que resultaron impactadas.

El suceso violento tuvo lugar poco después de que la Defensoría del Pueblo emitiera la Alerta Temprana 018 del 2025, donde advierte el riesgo para la población de Suárez por el control social y armado que ejerce la estructura armada al margen de la ley.

También da una serie de recomendaciones al Estado para proteger a los habitantes de esta localidad.

César Cerón, alcalde Suárez, manifestó que la población espera que la alerta no se quede en el papel y que tenga la validez para que el municipio cuente con atención permanente del Gobierno Nacional.

“Nos sentimos impotentes ante toda esta situación de violencia, no podemos normalizar una guerra que no es nuestra, que no permite avanzar y que rechazamos con contundencia”, puntualizó el mandatario.