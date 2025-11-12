El asesinato de un líder social en el Cauca eleva a 39 las víctimas de este flagelo en la región

Indepaz confirmó el asesinato de José Efraín Vallejo Ruíz, líder social y presidente de la Junta de Acción comunal del corregimiento de El Hoyo en el municipio de El Patía en el sur del Cauca.

La víctima destaca por su labor liderando causas comunitarias, ambientales y sociales en el sur de la región fua atacada con disparos en hechos que son materia de investigación.

Para el municipio de El Patía la Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas advirtiendo el riesgo para las personas que se dedican al liderazgo social y la defensa de los Derechos Humanos, por el accionar de grupos armados al margen de la ley.

La injerencia de las estructuras ilegales, entre las que se encuentra el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, ha incrementado las amenazas, desplazamiento e instrumentalización de la población.

Según Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, con el homicidio de José Efraín Vallejo ya son 166 los líderes sociales asesinados en el país en el 2025, 39 de ellos en el departamento del Cauca.