Galán propone que regrese la campaña de estrellas negras en las vías para evitar muertes en el país

Carlos Fernando Galán y estrella negra en la vía. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / Concejo de Bogotá

Bogotá

Tras el accidente en el que una persona arrolló a 11 más y la gran cantidad de muertos en las vías, el alcalde Carlos Fernando Galán hizo un llamado a la ciudadanía para tomar conciencia sobre las muertes viales.

Sumado a esto, el mandatario de la capital aseguró que ha propuesto, incluso en Asocapitales, que la famosa campaña de las estrellas negras pintadas vuelvan a las calles del país.

“Es una herramienta que genere conciencia porque se nos está volviendo paisaje las muertes en las vías”, dijo Galán.

Según la Secretaría de Movilidad, en Bogotá 2024 se registraron 573 personas fallecidas por siniestros viales y, en lo corrido de 2025, más de 470. Las principales víctimas siguen siendo los actores viales más vulnerables: motociclistas, peatones y ciclistas, en su mayoría hombres jóvenes entre los 18 y 34 años.

Además, la mayor cantidad de siniestros ocurre entre viernes y domingo, especialmente en las noches, y las principales causas están relacionadas con el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.