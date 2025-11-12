Misión humanitaria se dirige al Catatumbo
Visitarán refugios humanitarios en Tibú y El Tarra.
Catatumbo
Desde tempranas horas de mañana de este miércoles 12 de noviembre, salió de Cúcuta hacia la región del Catatumbo, una comisión humanitaria, que verificará cómo se encuentra la comunidad en el territorio, teniendo en cuenta el conflicto armado que se vive hace diez meses entre el ELN y las disidencias de las FARC.
Son al menos 110 personas, integrantes de organizaciones sociales, iglesia católica, organizaciones internacionales, misión médica, entre otras, las que llegarán hasta el territorio y estarán ahí durante tres días (12, 13 y 14 de noviembre).
Las comunidades a visitar son Campo Seis, Versalles, Filo Gringo y el refugio humanitario en Bertrania, comunidades ubicadas en los municipios de Tibú y El Tarra, donde se ha vivido una compleja crisis humanitaria durante este año 2025.