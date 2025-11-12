MOE pide a la oposición que deje de ausentarse de los Comités de Garantías Electorales

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia convocó un espacio pedagógico sobre la metodología que permitirá a las víctimas del conflicto inscribirse a las circunscripciones de paz y aspirar a uno de los 16 escaños en la Cámara de Representantes, creados en el marco del Acuerdo de Paz firmado en La Habana en 2016.

El evento contó con la participación de la Registraduría Nacional, la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Agencia Carter. En ese escenario, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, se refirió a la situación crítica que viven algunos departamentos en materia de orden público y advirtió sobre la necesidad de que la oposición deje de ausentarse en el Comité de Garantías Electorales.

“Cuando hablamos de un proceso electoral, todo el mundo tiene que ver en eso. Si no asisten los partidos de oposición, lo que se está haciendo es un vacío al proceso democrático, eso es lo grave. Que le hagan un vacío a Benedetti, que son la oposición, y al presidente Petro, pero en los procesos electorales la MOE es la primera vez que ve eso, y nosotros estamos desde Uribe. Nunca la oposición se había retirado de la mesa de las comisiones de seguimiento electoral. Esa mesa, por excelencia, es donde se brindan garantías para todo el mundo”, afirmó Barrios.

Al cierre, la directora también se refirió a las recientes decisiones del Consejo Nacional Electoral: “El Consejo Nacional Electoral tiene que explicar los alcances de las decisiones que está tomando”, señaló al referirse a los escenarios de la contienda electoral relacionados con Iván Cepeda y Daniel Quintero, sobre si el primero está inhabilitado para participar en el Frente Amplio y si el segundo puede inscribirse como precandidato.