Daniel Quintero perdió tutela contra la Registraduría sobre inscripción de comité de firmas

El juez 62 administrativo del circuito de Bogotá negó la acción de tutela que interpuso el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, contra la Registraduría, con la que buscaba inscribir su comité de recolección de firmas para aspirar a la Presidencia.

En la acción constitucional, Quintero había reclamado la vulneración de sus derechos fundamentales a la participación en política, la igualdad y el debido proceso. Sin embargo, el despacho consideró que no existió ninguna violación de sus garantías.

En el fallo de 24 páginas, el juez señaló lo siguiente:

“Este despacho no evidencia acciones u omisiones que vulneren o amenacen con vulnerar los derechos invocados; concretamente, en lo que corresponde a los derechos a elegir y ser elegido, debido proceso administrativo y acceso a cargos públicos, no se estiman conculcados, toda vez que, justamente, el registro del comité aún no se encuentra resuelto y no existe una negativa frente a su inscripción, aunado a que aún no ha finalizado la oportunidad establecida por la entidad accionada para proceder con el registro de los comités inscriptores”.

Además, agregó que, para el despacho, “el hecho de que el comité inscriptor ‘Reset total contra el narco y los corruptos’ y el acá accionante hayan comparecido el 27 de octubre pasado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil a formalizar la inscripción y esta no se haya podido llevar a cabo, es una circunstancia que no desconoce el debido proceso administrativo, en la medida en que el agendamiento para este acto es del resorte exclusivo del respectivo registrador, de conformidad con su agenda, tal y como lo prevé la Resolución No. 6064 de 2025”.

Además, consideró que ordenar el registro del comité recolector de firmas excede sus facultades, pues es una decisión autónoma de la entidad electoral. Tampoco se hallaron evidencias de un trato desigual.

Registraduría rechazó inscripción de comité recolector de firmas de Daniel Quintero para 2026

La Registraduría resolvió este 6 de noviembre, de forma definitiva, rechazar la inscripción del comité recolector de firmas del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Esto, con lo que buscaban promover su candidatura a la Presidencia para las elecciones de 2026.

En una resolución, señalaron que no se permitirá la inscripción porque, antes de la realización de la consulta del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre, no se recibió la comunicación del partido Polo Democrático sobre su renuncia.

Esto implicaría que Quintero habría participado formalmente en el proceso, pese a haberse retirado ante los medios de comunicación. Esto le impediría participar en un nuevo proceso por otros movimientos o grupos significativos de ciudadanos.

Por eso, hicieron referencia al artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, que establece que "el resultado de las consultas será obligatorio para los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos y coaliciones que las hubieren convocado, así como para los precandidatos que hubieran participado en ellas".

