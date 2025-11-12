“Prefirieron traquetear que entregar la paz”: Petro tras bombardeo a disidencias que dejó 19 muertos

El presidente Gustavo Petro se refirió a la operación adelantada por las Fuerzas Militares contra las disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’ en el departamento del Guaviare y que dejó como resultado 25 integrantes de esa estructura criminal neutralizados, entre ellos 19 muertos.

“Su tropa está desperdigada y seguirá siendo atacada. El golpe a las columnas de ‘Mordisco’ en desplazamiento por el Guaviare es inmenso”, aseguró el mandatario en su cuenta de X. Durante el operativo se incautaron decenas de armas y granadas.

De acuerdo con el reporte oficial, la operación, realizada en zona selvática del municipio de Calamar, dejó un capturado, dos sometidos y tres menores recuperados.

El material de guerra decomisado incluye 11 fusiles, 5 ametralladoras calibre 7.62 mm, 5 pistolas, 46 proveedores, 2 morteros y más de 60 granadas de distintos tipos.

Petro agregó que el jefe de las disidencias, alias ‘Mordisco’, “decidió incumplir el proceso de paz firmado con Santos” y que su gobierno ofreció nuevamente esa salida negociada, pero la respuesta fue “agresión y burla”. Según el mandatario, quienes rechazaron la paz “prefirieron traquetear que entregar la paz, que es un derecho de la colombianidad en Colombia y en Venezuela”.

El jefe de Estado concluyó que la ofensiva militar busca “disminuir impactos de violación de derechos humanos”, reafirmando su directriz de atacar con toda la fuerza del Estado a las estructuras armadas que reinciden en la guerra.

Según el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, “esta operación representa la quinta afectación al mando criminal de ‘Mordisco’ en los últimos 8 meses. Ya fueron neutralizados cabecillas muy cercanos a mordisco, como alias ‘Paisa’ o Duver, alias ‘Dumar’ o ‘Chito’, alias ‘Yeni’ y la captura de alias ‘Robledo’. Con este golpe, rompemos la capacidad de coordinación terrorista y evitamos acciones planeadas contra población civil y nuestra fuerza pública”.