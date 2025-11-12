Rob Edwards dirigirá al Wolverhampton, colista de la Premier League

El Wolverhampton, colista de la Premier League, anunció este miércoles el regreso de Rob Edwards como nuevo entrenador con un contrato de tres años y medio en sustitución de Vitor Pereira, despedido el 2 de noviembre.

Edwards, de 42 años, deja el Middlesbrough -del Championship, segunda categoría- para volver con el Wolverhampton a la Premier League, donde ya dirigió al Luton.

Los Wolves han sumado solo dos puntos en sus primeros once partidos de liga, con nueve derrotas, hundiéndose en el fondo de la tabla.

“Conozco muy bien a Rob y he visto su crecimiento en diferentes trabajos”, dijo el presidente de los Wolves, Jeff Shi. “Conoce muy bien el club, la ciudad, a los aficionados y es muy talentoso”.

Los Wolves están a ocho puntos de la salvación y Shi añadió: “Necesitamos renovar todo el club con la filosofía de un nuevo entrenador, trayendo su propia identidad e ideas, y podemos construir sobre eso”.

Su primer partido al mando de los Wolves será después del parón internacional, el 22 de noviembre, en casa contra el Crystal Palace.

