Rob Edwards dirigirá al Wolverhampton, colista de la Premier League
Edwards afronta su cuarta etapa en los Wolves después de haber sumado 111 apariciones como jugador, además de ejercer como entrenador en categorías inferiores y técnico interino.
El Wolverhampton, colista de la Premier League, anunció este miércoles el regreso de Rob Edwards como nuevo entrenador con un contrato de tres años y medio en sustitución de Vitor Pereira, despedido el 2 de noviembre.
Edwards, de 42 años, deja el Middlesbrough -del Championship, segunda categoría- para volver con el Wolverhampton a la Premier League, donde ya dirigió al Luton.
- Lea también: El Manchester City goleó 3-0 al Liverpool por Premier League: Guardiola cumplió 1000 partidos
Los Wolves han sumado solo dos puntos en sus primeros once partidos de liga, con nueve derrotas, hundiéndose en el fondo de la tabla.
“Conozco muy bien a Rob y he visto su crecimiento en diferentes trabajos”, dijo el presidente de los Wolves, Jeff Shi. “Conoce muy bien el club, la ciudad, a los aficionados y es muy talentoso”.
Los Wolves están a ocho puntos de la salvación y Shi añadió: “Necesitamos renovar todo el club con la filosofía de un nuevo entrenador, trayendo su propia identidad e ideas, y podemos construir sobre eso”.
- Le puede interesar: Manchester United empató 2-2 con el Tottenham por la Premier League: Los ‘reds’ mantienen su invicto
Su primer partido al mando de los Wolves será después del parón internacional, el 22 de noviembre, en casa contra el Crystal Palace.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles