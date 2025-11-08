Manchester United empató 2-2 con el Tottenham por la Premier League: Los ‘reds’ mantienen su invicto

Matthijs de Ligt celebra el gol del empate ante el Tottenham Hotspur. FOTO. Charlotte Wilson/Getty Images / Charlotte Wilson/Offside

Partido loco para abrir la decimoprimera jornada de la Premier League: Tottenham y Manchester United empataron este sábado a dos goles, un resultado que mete a los londinenses en el podio provisional del campeonato inglés.

Los visitantes se adelantaron en el marcador en la primera parte, con un tanto del camerunés Bryan Mbeumo (32′), pero los locales remontaron en los últimos minutos con los goles del francés Mathys Tel (84′) y del brasileño Richarlison en el descuento (90+1′).

Cuando parecía que los tres puntos se quedarían en la capital británica, el neerlandés Matthijs de Ligt apareció para sellar el empate con un cabezazo en una de las últimas acciones del partido (90+6′) y permitir a su equipo enlazar cinco juegos consecutivos sin perder.

Tras este resultado, los Spurs suman 18 puntos y se colocan en la tercera plaza provisional, igualado a puntos con el United (7º) y otros tres equipos: Liverpool, Sunderland y Bournemouth, que aún tienen que jugar sus partidos.

Los Reds, recibirán en su próximo encuentro en Old Trafford al Everton de Jack Grealish, el lunes 24 de noviembre.

Observe el resumen del empate del Manchester United ante el Tottenham por la Premier League: